Зачем Польше военные базы НАТО?

Американцы отказали полякам и в дивизии, и в бригаде. Не помогло даже предложение назвать будущую базу «Форт-Трамп», да ещё и оплатить расходы по размещению войск.



Разместить на территории Польши склады с боеприпасами или комплектом техники для перебрасываемых налегке частей из США американцы могут. Сейчас за океаном обсуждается, что именно может быть размещено, чтобы и полякам «бросить кость», и себя не подставить под удар. Возможно, крупных складов всё же не будет – так, по мелочи. Вместо них Вашингтон может разместить части разведки. В США прекрасно понимают, что Польша простреливается Россией целиком и передовые склады с техникой, особенно если её там много, – это одна из первых целей в начале конфликта.



Желание Варшавы занять более почётное место в российском списке объектов поражения, в наших обычных и ядерных планах, можно объяснить вероятным желанием вернуть себе часть Украины, после Второй мировой войны отошедшей Советскому Союзу. Сейчас это слабоуправляемая, слабоконтролируемая властями территория, к тому же нестабильная. Неизвестно, что именно отвалится от Украины после очередных выборов или очередного майдана и уцелеет ли она вообще.



Боеспособность, укомплектованность техникой и личным составом ВСУ не являются секретом для польского генштаба. Да и последний керченский инцидент показал всем, чего стоит укровоинство. Место расположения бригад будущей польской дивизии удобно как раз для ввода на территорию Западной Украины. Что смогут противопоставить этому ВСУ? Немногое. Учитывая, что наиболее боеспособные силы Киев сосредоточил на Донбассе или напротив Крыма. Россия за киевских заступаться не будет, а западэнцы нам и вовсе неинтересны.



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