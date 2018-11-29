Украине предрекли катастрофу из-за объявленного Порошенко военного положения

Введенное руководством Украины военное положение приведет страну к катастрофе. С таким прогнозом некоторое время назад выступил Андрей Пальчевский, киевский предприниматель и телеведущий.

Как отметил Пальчевский, президент Петр Порошенко, объявляя о переходе на военное положение, должен был осознавать, что общественность воспримет данный шаг как попытку узурпировать власть. Представитель бизнес-кругов заявил, что введение режима снизит доверие к руководству Украины и спровоцирует падение ВВП и инвестиций. Период действия военного положения закончится катастрофой, процитировал Андрея Пальчевского сайт «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что зарубежные СМИ разоблачили план Петра Порошенко по сохранению власти с помощью военного положения. Соответствующие публикации появились на страницах ряда изданий.