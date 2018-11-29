Парламентарий рассказал о готовящейся Украиной «главной провокации» против РФ

Украинские власти собираются применить против населения своей страны отравляющие вещества, чтобы в дальнейшем возложить ответственность за это на Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением в телевизионном эфире выступил Алексей Журавлев, представитель Госдумы.

Парламентарий отметил, что на наличие фактов, свидетельствующих о подготовке Киева к использованию химического оружия, некоторое время назад указал Александр Лукашевич, представитель Москвы в ОБСЕ. «Вот это главная провокация, на которую будут реагировать», - заявил Журавлев, принявший участие в одном из ток-шоу канала «Россия-1».

Схожей точки зрения придерживается и политический эксперт Олег Бондаренко, ставший собеседником корреспондента newdaynews.ru. Аналитик спрогнозировал, что украинская сторона может «повесить» организованную ею химическую атаку на воюющие с Киевом ДНР и ЛНР. Если события будут развиваться по данному сценарию, в зоне конфликта в Донбассе возобновятся полномасштабные боевые действия, полагает Бондаренко.