В Крыму на границе с Украиной развернули четвертый дивизион С-400

Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" был развернут в Крыму неподалеку от границы с Украиной. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Подчеркивается, что данный дивизион размещен рядом с Джанкоем, примерно в 20 километрах от украинской границы. Три предыдущих располагаются под Евпаторией, Севастополем и Феодосией, передает днем в четверг, 29 ноября, РИА "Новости".

Согласно последней информации, командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов уже отдал приказ дивизиону заступить на боевое дежурство. Расчеты ЗРК С-400 выдвинулись на свои позиции, где впоследствии будут развернуты пусковые установки.