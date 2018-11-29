Пресса раскусила план Порошенко по удержанию власти с помощью военного положения
29 ноября 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко пошел на введение военного положения на Украине, чтобы сохранить свою власть. Такое мнение высказано в ряде публикаций, появившихся на страницах зарубежных СМИ.
Британское интернет-издание The Independent пишет, что лидер бывшей советской республики оказался в затруднительном положении перед президентскими выборами. Журналисты напомнили, что ранее Порошенко не являлся сторонником идеи объявления в стране военного положения.
Агентство Bloomberg констатирует, что действующий глава Украины не пользуется популярностью у населения. В настоящее время президента опережает в предвыборных рейтингах не только руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, но и актер Владимир Зеленский. Выступление против РФ способно повысить шансы Порошенко на победу над своими политическими конкурентами, отмечается в материале агентства, процитированном сайтом utro.ru.
На прошлой неделе украинские моряки устроили антироссийскую провокацию в Азовском море, после чего власти страны ввели военное положение. Накануне сообщалось, что президент РФ Владимир Путин связал данные шаги Киева с грядущими выборами.