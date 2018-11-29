Петр Порошенко пошел на введение военного положения на Украине, чтобы сохранить свою власть. Такое мнение высказано в ряде публикаций, появившихся на страницах зарубежных СМИ.

Британское интернет-издание The Independent пишет, что лидер бывшей советской республики оказался в затруднительном положении перед президентскими выборами. Журналисты напомнили, что ранее Порошенко не являлся сторонником идеи объявления в стране военного положения.

Агентство Bloomberg констатирует, что действующий глава Украины не пользуется популярностью у населения. В настоящее время президента опережает в предвыборных рейтингах не только руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, но и актер Владимир Зеленский. Выступление против РФ способно повысить шансы Порошенко на победу над своими политическими конкурентами, отмечается в материале агентства, процитированном сайтом utro.ru.

На прошлой неделе украинские моряки устроили антироссийскую провокацию в Азовском море, после чего власти страны ввели военное положение. Накануне сообщалось, что президент РФ Владимир Путин связал данные шаги Киева с грядущими выборами.