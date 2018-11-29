Жительница Франции забаррикадировалась в банке и угрожает взорвать его

На юге Франции женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает взорвать помещение. Согласно последней информации, данные об этом поступили в полицию утром в четверг, 29 ноября.

К месту инцидента в коммуне Алес департамента Гар незамедлительно направились силовики. Сотрудников финансового учреждения к 10.00 по местному времени оперативно эвакуировали из здания, с ними сейчас активно работают психологи, передает сегодня издание Figaro.

Пока не сообщается, действительно ли у женщины имеется взрывчатка. Также не установлено, по какой причине она намерена устроить взрыв в банке.