Жительница Франции забаррикадировалась в банке и угрожает взорвать его
29 ноября 2018, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
На юге Франции женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает взорвать помещение. Согласно последней информации, данные об этом поступили в полицию утром в четверг, 29 ноября.
К месту инцидента в коммуне Алес департамента Гар незамедлительно направились силовики. Сотрудников финансового учреждения к 10.00 по местному времени оперативно эвакуировали из здания, с ними сейчас активно работают психологи, передает сегодня издание Figaro.