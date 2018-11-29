В СФ прокомментировали намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал намерение Украины попросить Турцию закрыть Босфорский пролив для российских судов. Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив для судов РФ

«Конвенция Монтре, на которую ссылается командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в своем заявлении, предусматривает, что Турция имеет право закрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в случае, если через них пытаются пройти воюющие страны. Мы с Украиной не воюем. Украина не объявляла нам войну. То, что она ввела военное положение – это ее внутреннее дело. Нет абсолютно никаких оснований для исполнения этой доктрины», - заявил Владимир Джабаров в разговоре с RT.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, выступая на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности, заявил, что Украина намерена обратиться к Турецкой Республике с просьбой закрыть пролив Босфор для прохода российских судов после инцидента в Керченском проливе, «чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права».