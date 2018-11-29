В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал очередной призыв президента Украины Петра Порошенко направить корабли НАТО в Азовское море «в целях обеспечения безопасности». "Убирайтесь с Украины, мистер Путин": Порошенко ожидает помощи от США и НАТО

«В Кремле негативно воспринимают призыв украинского лидера ввести военные корабли североатлантического альянса в район инцидента в Керченском проливе в акватории Черного и Азовского морей. Сама постановка вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко вновь заявил в интервью немецкому таблоиду Bild о своей надежде на ввод кораблей НАТО в район инцидента в Керченском проливе. Он сделал это после того, как его предыдущее интервью американскому телеканалу NBC, где он также заявлял, что рассчитывает на помощь США и НАТО в защите от «российской агрессии», осталось практически без ответа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг туманно пригрозил России некими «последствиями», однако ни о какой отправке кораблей альянса в Черное и Азовское моря речи не идет, пишет RT.