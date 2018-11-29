Жители Аргентины протестуют против проведения саммита G20

Жители столицы Аргентины Буэнос-Айреса протестуют против проведения в городе саммита "Большой двадцатки". Согласно последней информации, на улицы в среду, 28 ноября, вышли несколько тысяч человек.

Участники акции протеста накануне на два часа перекрыли движение по главному проспекту Буэнос-Айреса. Жители города несли в руках плакаты с лозунгами против G20, Международного валютного фонда, а также действующего президента Аргентины Маурисио Макри, сообщает портал Infobae.

Отмечается, что в грядущую пятницу в городе также планируются протесты.

Напомним, саммит G20 состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.