В Ростуризме оценили возможную отмену виз между РФ и Ираном

В Ростуризме в четверг, 29 ноября, оценили возможность отмены виз между Россией и Ираном. Ранее сегодня стало известно, что Москва и Тегеран в настоящий момент рассматривают данный вопрос.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин заметил, что в текущем году туристические контакты демонстрируют, что интерес в поездках есть и у россиян, и у иранцев. В частности, во время ЧМ по футболу наблюдался существенный рост путешествий в Иран и Россию. Не исключено, что отмена туристических виз позволит данному показателю вырасти примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, передает RT