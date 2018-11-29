Эксперт оценил предложение Эрдогана о посредничестве между РФ и Украиной

Турция заняла очень грамотную и умеренную позицию по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе, но на роль посредника между РФ и Украиной она не подходит, считает тюрколог Станислав Тарасов. Эрдоган: Турция готова стать посредником в урегулировании конфликта Украины и РФ

Украина рассчитывала провести широкую кампанию по эскалации напряженности в Азовском и Черном морях с подключением всего блока НАТО, членом которого, в том числе, является Турция. Однако, судя по занятой Турцией очень грамотной и умеренной позиции по этому вопросу, сложилось впечатление, что инцидент в Керченском проливе не стал сюрпризом для Стамбула. США, Франция и Германия также сдержанно отреагировали на произошедшее и тем самым притормозили дальнейшее развитие событий по негативному сценарию, проанализировал ситуацию директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» тюрколог Станислав Тарасов.

«Украина для Эрдогана – не главное поле деятельности. Стратегическое партнерство у него именно с Россией. Турцию связывают с Россией очень серьезные отношения долгосрочного характера, и разменивать их на какие-то украинские шкурные интересы она наверняка не станет», - считает Тарасов.

Тем не менее, Турция не подходит на роль посредника между РФ и Украиной в данной ситуации. Поскольку Азовское море является внутренним морем России и Украины, никакие посредники с третьей стороны здесь не нужны, да и попросту бесполезны, потому что Украина не считает нужным соблюдать и уже подписанные договоренности, и вообще ведет себя таким образом, что делает диалог с ней невозможным, приводит мнение эксперта «Взгляд».