В 2025 году Израиль нанесёт удар по Газпрому

Израиль объявил, что через семь лет начнёт поставки газа в Европу с месторождения "Левиафан" через Кипр, Грецию, Италию. Тем самым будет нарушена монополия Газпрома на обеспечение Старого света этим энергоносителем.



В начале 2019 года заинтересованные страны должны подписать договор и начать разработку технико-экономической документации. На неё уйдёт год, потом 5-6 лет на строительство газопровода и - вуаля, как говорят французы.



Эксперты предварительно оценивают стоимость альтернативного "Северного потока" в 6 млрд евро. Однако, учитывая сложность ландшафта, перепады между материковой и подводной частями газопровода, стоимость его строительства может возрасти в разы от первоначально заявленной суммы. А это значит, что цена российского газа будет ниже, чем 250 долларов за тысячу кубометров.



Евреи планируют поставлять в Европу 12-16 млрд кубометров газа в год. А по российским трубам пройдёт 110 млрд куб. м газа в год, что в десятки раз превышает объёмы израильского голубого топлива. Серьёзную конкуренцию намерения Израиля Газпрому не составят, но России придётся учитывать появление новых игроков на этом рынке и более гибко планировать свою ценовую политику. Также на пятки наступают новые технологии с альтернативными источниками энергии.



Для строительства газопровода Израилю придётся найти частных инвесторов, а это очень большие деньги. Но в любом случае от появления дополнительной ветки газа выиграет потребитель в лице Европы, и станет им теплее.



