СМИ: Франция и Германия выступили против расширения санкций в отношении РФ

Страны-члены Евросоюза последние три дня обсуждали предложение Польши о введении очередных санкций против России. Согласно некоторым данным, против данной инициативы выступили Германия и Франция.

Вышеуказанные страны и несколько других государств сочли введение ограничений преждевременным, передает в четверг, 29 ноября, РИА "Новости", информацию дипломатического источника. Напомним, однако, что Австрия, которая в настоящий момент председательствует в Евросоюзе, поддержала идею о расширении ограничительных мер.

Предполагается, что санкции в отношении РФ будут обсуждаться чуть позже – пока в ЕС ожидают, что российская сторона освободит украинские корабли и моряков, которые ранее были задержаны неподалеку от Керченского пролива.