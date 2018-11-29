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Российский депутат придумал способ защитить ДНР и ЛНР от агрессивного Киева
29 ноября 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация должна защитить самопровозглашенные ДНР и ЛНР от агрессивного Киева. Такое заявление в беседе с представителями отечественной прессы сделал депутат Госдумы Александр Шерин.
Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, поинтересовавшегося, как Москва может помочь республикам Донбасса в сфере безопасности, парламентарий отметил, что в РФ следует принять закон о частных военных компаниях. После того как это будет сделано, Донецк и Луганск получат возможность пригласить на подконтрольную им территорию бойцов российских ЧВК. Также Александр Шерин высказался за то, чтобы власти РФ признали независимость республик.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что дипломат Николай Платошкин объяснил нереальность новых санкций против Москвы в случае ее признания ДНР и ЛНР. По мнению Платошкина, в отношении России уже введены все возможные рестриктивные меры.
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