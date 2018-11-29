Лайнер столкнулся с самолетом Дональда Трампа в аэропорту Нью-Йорка

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке лайнер столкнулся с частным самолетом президента США Дональда Трампа. Происшествие, согласно последней информации, случилось утром в минувшую среду, 28 ноября.

Известно, что двухмоторный самолет Bombardier Global Express двигался в сторону стоянки и случайно задел крыло Boeing 757, который Трамп использовал в ходе своей предвыборной кампании. Как уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс, в результате инцидента ни один человек не пострадал.

Подчеркивается, что случившееся никак не повлияло на работу авиагавани. Данных о том, какие именно повреждения получили летательные аппараты, пока нет.