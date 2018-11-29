Порошенко обсудил с главой МВФ программу помощи Украине

Украинский лидер Петр Порошенко обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард программу помощи Украине. Данной темы политики коснулись в ходе телефонной беседы.

В МВФ подтвердили готовность предоставить украинской стороне помощь в сфере реформирования фискальной политики, а также налогового администрирования. Порошенко в свою очередь предоставил Лагард ключевые параметры бюджета Украины на будущий год, передает РИА "Новости".

Глава Международного валютного фонда отметила, что данные, предоставленные украинским лидером, соответствуют показателям, согласованным ранее с организацией.

В рамках беседы было подчеркнуто, что введение военного положения на Украине не окажет никакого влияния на работу этой страны с МВФ.