СМИ: крестным отцом первенца принца Гарри станет известный актер

В СМИ появилась информация о том, что крестным отцом первенца принца Гарри и его супруги Меган станет известный голливудский актер. Якобы герцоги Сассекские уже определились с данной кандидатурой.

Предполагается, что крестным отцом малыша станет Джордж Клуни, а крестной матерью – его супруга Амаль. Соответствующие данные предоставило издание Daily Mail, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало. Двоюродный брат актера Бен Бреслин убежден, что его кузен будет великолепным крестным отцом для будущего ребенка принца Гарри и его жены Меган.

Отметим, что бывшая американская актриса уже давно дружит с Амаль Клуни.