Источник: на встречу Путина и Трампа в рамках G20 выделили больше двух часов

В четверг, 29 ноября, источник предоставил подробности возможной встречи президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине.

По словам осведомленного источника в одной из делегаций, беседа политиков запланирована на 17.30 по московскому времени в субботу, 1 декабря. Согласно последним данным, на разговор Путина и Трампа отвели чуть более двух часов, передает сегодня утром РИА "Новости".

Ранее Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой может не состояться из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.