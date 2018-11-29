Трамп не видит достойных соперников на грядущих президентских выборах

Действующий американский лидер Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что в настоящий момент не видит достойных соперников на президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году.

Отмечается, что конкуренцию Дональду Трампу мог бы составить бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который ранее потратил на "борьбу" с политиком около 100 миллионов долларов. Глава США, однако, отметил, что это не сработало. Кроме того, сам Блумберг пока не изъявил желания участвовать в предвыборной кампании, передает ФБА "Экономика сегодня".

Сенатор Кирстен Гиллибрэнд могла бы побороться с Дональдом Трампом за президентское кресло, однако американский лидер считает, что она не будет выдвигать свою кандидатуру.

Миллиардер в беседе с сотрудником издания The New York Post также отметил, что не видит конкурента и в лице сенатора Кори Буккера.