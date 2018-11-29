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Президент США зажег огни на главной рождественской елке
29 ноября 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой и детьми принял участие в традиционной церемонии зажигания огней на главной рождественской елке, установленной на лужайке перед Белым домом.
Музыкальное сопровождение праздничного мероприятия обеспечивал военный инструментальный ансамбль сухопутных сил США, а вести церемонию выпала честь актеру Антонио Сабато. Перед самой церемонией зажжения огней гостей порадовала своим выступлением исполнительница Гэби Барретт.
Дональд Трамп не стал томить зрителей длинными речами. «Мы хотим пожелать всем счастливого Рождества и Нового года. Сейчас мы зажжем эту прекрасную елку. Начнем отсчет с десяти… Три, два , один!», - скомандовал американский президент, после чего первая леди нажала на кнопку, и на главном праздничном дереве страны зажглись красные и зеленые огоньки.
После церемонии состоялся праздничный концерт с участием различных американских эстрадных исполнителей, пишет «КП».
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