Гражданин России скончался в заключении в США

Утром четверг, 29 ноября, стало известно о кончине гражданина Российской Федерации, который находился в заключении на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило посольство России в США.

Согласно последней информации, дипмиссия располагает данными о смерти гражданина М.Д. Амара, который находился в заключении в учреждении под названием Northwest Detention Center, передает Газета.Ru.

Американские власти отмечают, что смерть россиянина наступила 24 ноября в медцентре Св. Джозефа, который расположен в городе Такома, штат Вашингтон. На странице посольства в соцсети Facebook уточняется, что сейчас дипломаты устанавливают точные причины случившегося. О кончине Амара уже рассказали членам его семьи.