Петр Порошенко намерен развязать вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся на страницах австрийской прессы.

В минувшее воскресенье украинские моряки устроили антироссийскую провокацию в Азовском море. После этого президент страны Порошенко заявил о том, что существует угроза «полномасштабного» военного столкновения с РФ.

Как полагает автор статьи, опубликованной газетой Contra Magazin, высказывания политика свидетельствуют о том, что он пытается спровоцировать войну между Россией и НАТО. Также журналист заподозрил украинского лидера в том, что он намерен принести свой народ в жертву интересам западного блока, пишет сайт politros.com, выполнивший перевод материала.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Денис Денисов спрогнозировал новую провокацию Киева против России перед Новым годом.