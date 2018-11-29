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Латвия: разжигание межнациональной розни или свобода слова
29 ноября 2018, 08:16 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
В Латвии не существует уголовного наказания за критику, но это не означает, что журналисты не несут ответственности за свои слова. Об этом официально заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, депутат Андрей Юдин.
Почему сегодня вдруг «всплыла» тема о критике и об ответственности?
23 ноября в Риге был задержан журналист, публицист Юрий Алексеев, известный своими острыми публикациями на темы развития Латвии. Полиция безопасности Латвии провела обыск в квартире у журналиста и направила в Генеральную прокуратуру документы по его делу. Юрию Алексееву предъявляется обвинение в нарушении статьи 80 Уголовного закона – « Действия, направленные к свержению государственной власти». Данная статья предусматривает срок лишения свободы от десяти до двадцати лет.
Это не первое задержание публициста. Буквально, пару недель назад, прокуратура Латвии предъявила Алексееву обвинения в разжигании межнациональной розни, незаконном хранении огнестрельного оружия и в хранении детской порнографии.
Правозащитник Владимир Линдерман в Facebook высказал свое мнение по данному вопросу: «Причиной задержания и возбуждения дела являются его публикации. Прямой наезд на свободу слова!»
Действительно, в своих статьях журналист не раз откровенно высказывал свое мнение на тему «оккупации», независимости, « несостоятельности» прибалтийского правительства.
По мнению самого Юрия Алексеева, за всеми этими обвинениями стоят попытки его дискредитировать. Журналист уверен, что у службы безопасности Латвии есть « проблемы с намерениями меня посадить» и «все статьи будут разрушены в суде».
Что по данному вопросу «думает» полиция безопасности Латвии?
Служба безопасности страны известила о произведенных 23 ноября задержаниях лиц, которых подозревают в «действиях, которые, возможно, были произведены с целью помочь иностранному государству действовать против безопасности Латвийской Республики». Имен задержанных ПБ не раскрывает, но не так уж сложно догадаться, что речь идет о публицисте Алексееве. Более подробную информацию ПБ не дает (в интересах следствия).
Так есть ли свобода слова в Латвии?
АНДРЕЙ ЮДИН, председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, депутат: « В каждой ситуации нужно знать детали. Если человек является журналистом, то это не освобождает его от ответственности за свои слова. Журналисты имеют возможность работать независимо, но свобода слова не абсолютна. Например, нельзя разжигать межнациональную рознь, а потом говорить, что это свобода слова! Критическая информация приветствуется. Наказания предусмотрены только за разжигание межнациональной розни. За критику никто наказывать не будет».
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