Останки странного существа обнаружили на пляже в Новой Зеландии

Останки таинственного существа были обнаружены на пляже неподалеку от острова Крайстчерч в Новой Зеландии. Удивительную находку, согласно последней информации, сделала местная жительница Хана Мэри.



Сначала женщина решила, что перед ней мумифицированное тело представителя внеземной цивилизации и испугалась. Она сфотографировала увиденное и опубликовала на своей страничке в социальной сети с просьбой помочь ей опознать "пришельца", передает "Свободная пресса".

На снимке можно увидеть скелет с конечностями и крыльями, а также когтями. Кроме того, у существа есть мелкие острые зубы. Пользователи интернета предположили, что останки принадлежат скату. Впоследствии эта версия была подтверждена ихтиологами. Оказывается, женщина нашла представителя вымирающего вида Dipturus nasutus, передает "ФАН".