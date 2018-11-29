В Таиланде водитель машины погиб после столкновения со слоном

В Таиланде на территории национального парка Кхао Яй было обнаружено тело жителя Бангкока. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, погиб после столкновения транспортного средства со слоном.

Пикап, который врезался в крупное животное, был сильно поврежден. Уточняется, что авария случилась на границе кукурузного поля и национального парка. "Свободная пресса" отмечает, что дикие слоны часто подходят к дороге, поскольку ищут пропитание. Предполагается, что столкновение произошло в ночное время, вероятно, водитель просто не видел млекопитающее, возникшее на пути.

Как сообщает издание Nation, в данной местности аварии с участием слонов происходят довольно часто, однако летальных исходов до настоящего момента не было.