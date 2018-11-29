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НАТО проводит в Эстонии масштабные киберучения
29 ноября 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Североатлантический альянс проводит в Эстонии масштабные киберучения, в рамках которых отрабатываются координация между союзниками и осуществление военных операций в киберпространстве.
Данные учебные маневры получили название "Киберкоалиция". Они проводятся в эстонском городе Тарту и направлены на подготовку экспертов сфере киберобороны из стран НАТО, а также на проверку способности специалистов обеспечивать защиту сетей альянса, передает РИА "Новости".
Учения проводятся уже в 11-й раз. В мероприятиях принимают участие не менее 700 человек из стран-членов Североатлантического альянса, государств-партнеров НАТО, а также научных и промышленных кругов.
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