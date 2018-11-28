В Киево-Печерской лавре идет опись имущества

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества, согласно распоряжению украинского Министерства культуры о проведении инвентаризации. Об этом "Вестям" сообщили монахи лавры.

По данным СМИ, в настоящий момент работа идет в Антониевых пещерах лавры, где покоятся мощи печерских подвижников и основателя монастыря преподобного Антония.

Отмечается, что данные события связаны с преддверием принятия решения Синодом Константинополя по вопросу предоставления автокефалии украинскому государству.

Как сообщают монахи, Минкультуры начало опись церковных ценностей храмов УПЦ МП еще осенью, однако при этом церкви Киевского патриархата подобной инвентаризации не подлежат.