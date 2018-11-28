В Канаде медведь загрыз женщину с ребенком

В результате нападения медведя гризли в арктической канадской территории Юкон погибли 37-летняя женщина и ее новорожденная дочь. О чрезвычайном происшествии сообщил телеканал CBC.

Трагедия произошла 26 ноября у озера Эйнарсон. Женщина и ребенок находились в небольшом домике. Тела своих родных обнаружил глава семьи, застреливший животное на подходе к дому, передает РИА Новости.

По всей видимости, гризли напал на мать и дочь в тот момент, когда они вышли на прогулку. Отмечается, что семья приобрела дом три года тому назад, но до декретного отпуска женщины бывала в нем редко.