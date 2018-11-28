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В Канаде медведь загрыз женщину с ребенком
28 ноября 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
В результате нападения медведя гризли в арктической канадской территории Юкон погибли 37-летняя женщина и ее новорожденная дочь. О чрезвычайном происшествии сообщил телеканал CBC.
Трагедия произошла 26 ноября у озера Эйнарсон. Женщина и ребенок находились в небольшом домике. Тела своих родных обнаружил глава семьи, застреливший животное на подходе к дому, передает РИА Новости.
По всей видимости, гризли напал на мать и дочь в тот момент, когда они вышли на прогулку. Отмечается, что семья приобрела дом три года тому назад, но до декретного отпуска женщины бывала в нем редко.
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