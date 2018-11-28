МИД Украины направил России ноту с требованием освободить моряков
28 ноября 2018, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием освободить 24 военных украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе.
"Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину", — говориттся в документе, опубликованном на сайте МИД России.
МИД России ранее вызывало временного поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского в связи с действиями кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и вручило ему ноту.
Сегодня в Симферополе суд арестовал всех 24 военных моряков, задержанных на трех судах в районе Керченского пролива.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с кораблями ВСУ, которые вошли в российские территориальные воды, провокацией украинского президента Петра Порошенко перед выборами.