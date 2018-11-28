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В Австралии обнаружили аномально огромную корову
28 ноября 2018, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Австралии двухметровый бык не попал ни на одну скотобойню из-за своих гигантских размеров. Ни один мясокомбинат Австралии не согласился принять животное, чей рост в холке составляет 194 см.
По информации издания BBC, представитель рогатого скота обитает на одной из ферм в штате Западная Австралия. Речь идет о кастрированном быке фризской породы по кличке Никерс весом в 1,4 тонны.
Теперь корова привлекла к себе внимание СМИ по всему миру. Ее владелец Джефф Пирсон сказал, что поскольку Никерсу убой больше не грозит, отныне он будет жить в загонах у озера Престон.
От самого большого быка в Австралии отказались мясокомбинаты. Он будет жить https://t.co/2eAkvHEGaZ— bbcrussian (@bbcrussian) 28 ноября 2018 г.
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