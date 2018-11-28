Волкер считает необходимым ввести дополнительные санкции против России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции в отношении России. Волкер считает, что после инцидента в Керченском проливе с военными кораблями Украины, Россия должна быть наказана.

Украина ведет переговоры с США о создании в стране военной базы

По его словам, необходимо внимательно изучить возможность введения дополнительных антироссийских санкций. США призвают своих европейских союзников заняться изучением этого вопроса, - передает Reuters.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора пообещал Киеву "полную поддержку".