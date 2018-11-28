МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

Сегодня российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом, спровоцированным кораблями ВМС Украины в Черном море.

«На встрече с послом МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд», - сообщила пресс-служба эстонского внешнедипломатического ведомства.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды, нарушив государственную границу Российской Федерации. Они совершали опасные маневры и не реагировали на требования немедленной остановки, вследствие чего были задержаны погранслужбой ФСБ. В отношении задержанных украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ, сообщает РИА Новости.