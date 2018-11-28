Путин пошутил об отношениях России с долларом

В среду, 28 ноября, в СМИ появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!" пошутил о долларе.

Согласно последней информации, в ходе своей речи политик заявил, что у России нет цели уходить от доллара. "Доллар уходит от нас", – передает слова Владимира Путина портал "Газета.Ru". Российский лидер заметил, что данная валюта в настоящий момент стремительно теряет активы.

Кроме того, Путин в рамках выступления отметил, что те, кто уводит доллар от России "стреляют сами себе уже не в ногу, а чуть выше".