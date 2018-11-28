Экс-глава парламента ДНР назвал еще одного кандидата на выход из состава Украины

Львовская область в будущем может выйти из состава Украины. Такое мнение в разговоре с журналистами высказали российский эксперт Валерий Коровин и бывший спикер парламента самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин.

Коровин, ставший собеседником сетевого издания ФАН, отметил, что процесс распада соседнего государства продолжается. Аналитик ждет, что следом за Крымом и Донбассом от Киева отколются западные украинские регионы. Согласно точке зрения Валерия Коровина, «отправиться на выход» Львов вынуждает курс, который реализуют власти страны.

Андрей Пургин тоже полагает, что отсоединение Львова возможно. По словам политика, весьма вероятен вариант, при котором город станет столицей отдельного государства, сформированного из западноукраинских областей.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Владимир Соловьев призвал власти РФ к решительным действиям, направленным на решение проблемы воюющего с Киевом Донбасса.