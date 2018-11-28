Журналист Владимир Соловьев призвал власти России к решительным действиям, направленным на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Хватит уже общаться с Порошенко и с прочими! Давайте решать проблему Донбасса. Почему, если террористы обстреливают Алеппо, то наши без сомнения поднимают технику и уничтожают места, откуда прилетели. Здесь обстреливают территорию Донбасса, что нам мешает ответить также? Мы боимся санкций? Санкции будут еще более жесткие, нет другого варианта. К этому все идет. Расслабьтесь! Санкции будут всегда!» - заявил Соловьев в прямом эфире радиостанции «Вести ФМ».

Журналист полагает, что Москва должна обеспечить жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР мирную жизнь. Кроме того, России, по словам Владимира Соловьева, нужно «задавить преступность», которая является одной из основных проблем Донбасса.

Также Соловьев предложил подумать над дипломатическим признанием республик в административных границах Донецкой и Луганской областей. На территории Донбасса можно разместить правительство Украины в изгнании, считает журналист.