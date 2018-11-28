Путин и Эрдоган поделились мнениями об инциденте в Керченском проливе

Глава Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган днем в среду поделились мнениями об инциденте с украинскими кораблями, который произошел на днях в Керченском проливе.

Путин и Эрдоган связались сегодня по телефону и обсудили вопросы стабильности и безопасности в Черноморском регионе в контексте опасного инцидента в районе Керченского пролива, который был спровоцирован украинскими властями, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, в минувшее воскресенье три судна ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России и были задержаны.