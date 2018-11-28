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Под Мариуполем дети роют окопы для защиты от «российской агрессии»
28 ноября 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Украинцы, запуганные нагнетаемой властями страны истерией вокруг «российской военной угрозы» и введением военного положения, кинулись копать окопы для противодействия высадке российского десанта в Мариуполе.
Накануне жители Мариуполя начали укрепление второй линии обороны города, чтобы противодействовать возможной высадке российского десанта и взятию города штурмом. В одном из городских реабилитационных центров даже отменили занятия, чтобы отправить детей копать окопы.
«Россия атакует на море», «После нападения российских кораблей в Керченском проливе значительно усилены меры безопасности», - кричат украинские новости. И дети под предлогом воспитания патриотизма отправляются рыть окопы. Вручную, лопатами, в XXI веке. «Потому что они нас защищают», - объясняет свою помощь мальчик с лопатой.
Эти панические попытки защититься от неведомой «российской угрозы» объясняются тем, что именно в Мариуполе находится украинская база катеров в Азовском море. Жителей города запугивают тем, что Россия в любой момент может под выдуманным предлогом напасть на этот форпост Украины.
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