Украинцы, запуганные нагнетаемой властями страны истерией вокруг «российской военной угрозы» и введением военного положения, кинулись копать окопы для противодействия высадке российского десанта в Мариуполе.

Накануне жители Мариуполя начали укрепление второй линии обороны города, чтобы противодействовать возможной высадке российского десанта и взятию города штурмом. В одном из городских реабилитационных центров даже отменили занятия, чтобы отправить детей копать окопы.

«Россия атакует на море», «После нападения российских кораблей в Керченском проливе значительно усилены меры безопасности», - кричат украинские новости. И дети под предлогом воспитания патриотизма отправляются рыть окопы. Вручную, лопатами, в XXI веке. «Потому что они нас защищают», - объясняет свою помощь мальчик с лопатой.

Эти панические попытки защититься от неведомой «российской угрозы» объясняются тем, что именно в Мариуполе находится украинская база катеров в Азовском море. Жителей города запугивают тем, что Россия в любой момент может под выдуманным предлогом напасть на этот форпост Украины.