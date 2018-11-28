3,5 тыс тонн хрусталя: где находится самое большое здание в Европе

«Прилетит Карлсон, и купит мне 10 000 люстр» - говорил мальчик Малыш из известного мультфильма. Наверное, такая мысль (про люстры, да и не только) пришла в голову еще и дизайнеру Анке Петреску, которая вместе с семью сотнями архитекторов спроектировала и построила одно из крупнейших зданий в мире.

Живут же люди! Румыния – вампиры, «Залесье», парламент и «живые» камни

Дом Парламента, Casa Poporului или Народный Дом по-румынски, находится в столице Румынии, в Бухаресте. Строили его в период с 1984 по 1989 год по указу Николае Чаушеску, которого в год окончания строительства свергли, а потом и расстреляли.









Дворец до сих пор поражает воображение. На его потолках и стенах «висит» 3,5 тысячи тонн хрусталя! А это тысяча четыреста девять светильников и зеркал и четыреста восемьдесят люстр! То ли из-за патриотизма, то ли, чтобы снизить стоимость, но дворец строили преимущественно из румынских материалов. Поэтому, миллион кубометров мрамора, создал дефицит в погребальных конторах по всей стране и для надгробий использовали другие материалы.









Дворец, как гигантский, почти квадратный мраморный айсберг, с размерами 270х240 метров, имеет надземную (восемьдесят шесть метров) и подземную (девяносто два метра) часть и все еще является крупнейшим и самым тяжелым административным сооружением.