Обозначен «аландский» сценарий прекращения войны между Украиной и Донбассом

В ходе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины следует использовать успешный опыт разрешения кризиса вокруг Аландских островов. Такую точку зрения высказал представитель Государственной Думы РФ Олег Нилов.

Жители принадлежащих Финляндии Аландов в 1919 году провели референдум, на котором победили сторонники отделения от Хельсинки. Это вынудило финские власти предоставить островам широкую автономию.

В настоящее время основной язык на территории архипелага - шведский, он является родным для большинства местного населения. На островах отсутствуют какие-либо военные объекты, жители островов освобождены от прохождения срочной службы в рядах Сил обороны Финляндии.

Российский депутат Олег Нилов полагает, что «аландский» сценарий должен быть реализован и в Донбассе, пишет интернет-издание ФАН.