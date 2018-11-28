В Кремле исходят из того, что встреча Путина и Трампа на G20 состоится

В Кремле исходят из того, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в рамках саммита G20 состоится. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Согласно последней информации, встреча российского и американского политиков согласована и подготовка по-прежнему ведется. По словам Пескова, никаких данных об отмене данного контакта от американской стороны пока не поступало, передает утром 28 ноября РИА "Новости".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что запланированная встреча с коллегой из РФ Владимиром Путиным на саммите G20 может не состояться из-за инцидента в Керченском проливе.