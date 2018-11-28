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"Для Порошенко было бы идеально, чтобы украинских моряков убили"
28 ноября 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]
Провал плана украинского президента Петра Порошенко ввести военное положение на два месяца на территории всей страны оценили в программе Владимира Соловьёва на "Вести-FM" как следствие истеричности и нелогичности.
"Рада на всякий случай подстраховалась – приняла специальное постановление о назначении президентских выборов на 31 марта, и это значит, что Порошенко в очередной раз проиграл. Это очень ярко его характеризует как человека истеричного и не умеющего просчитывать логически ситуацию, потому что умный человек в этой ситуации сначала бы проанализировал позицию лидеров фракций, провёл бы с ними закулисные переговоры, договорился о поддержке своей инициативы, и потом бы уже издавал Указ о введении военного положения. Порошенко же начал как Пиночет, кончил же как недоделанный Пиночет в этой ситуации. Сначала пошёл с таким видом, что он великий господин, который всех тут задавит, а кончил тем, что клянчил у Верховной Рады хотя бы это вот урезанное военное положение для того, чтобы не выглядеть полным придурком в глазах всей страны. Это ему удалось, в конце концов, в последний момент он выклянчил, согласившись с введением военного положения всего в 10-ти областях.
Для того, чтобы ввести военное положение необходим хоть какой-то повод. Гитлеру понадобился Рейхстаг и Глейвиц, американцам Тонкинский залив, а в данном случае, Порошенко решил организовать свой маленький тонкинский пролив, в который на верную гибель послал своих моряков для того, чтобы устроить провокацию и ввести военное положение. К счастью, моряки выжили. Но не благодаря Порошенко. Для Порошенко было бы идеально, если бы их убили.
Вот этот полный абсурд, который произошёл в Верховной Раде, показал, что Порошенко – политический труп".
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