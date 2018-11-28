Верховная рада утвердила дату выборов президента Украины

Постановление о проведении очередных выборов президента Украины подписал сегодня спикер Верховной рады Андрей Парубий. Согласно документу, выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. "Для Порошенко было бы идеально, чтобы украинских моряков убили"

«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Постановление вступает в силу со дня его принятия», - сообщается в тексте документа, опубликованном на сайте украинского парламента.

Согласно опросам общественного мнения, рейтинговыми лидерами среди кандидатов на пост президента Украины являются бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, оппозиционный политик Юрий Бойко и шоумен-юморист Владимир Зеленский. Рейтинг действующего президента страны Петра Порошенко в последнее время не превышает отметку 8%, сообщает РИА Новости.