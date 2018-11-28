Верховная рада утвердила дату выборов президента Украины
28 ноября 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Постановление о проведении очередных выборов президента Украины подписал сегодня спикер Верховной рады Андрей Парубий. Согласно документу, выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года.
«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Постановление вступает в силу со дня его принятия», - сообщается в тексте документа, опубликованном на сайте украинского парламента.
Согласно опросам общественного мнения, рейтинговыми лидерами среди кандидатов на пост президента Украины являются бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, оппозиционный политик Юрий Бойко и шоумен-юморист Владимир Зеленский. Рейтинг действующего президента страны Петра Порошенко в последнее время не превышает отметку 8%, сообщает РИА Новости.