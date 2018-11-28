Оглашен прогноз о новой военной провокации Киева против России перед Новым годом

Украина намерена в ближайшем будущем осуществить новую военную провокацию против России. Такой прогноз в беседе с представителями СМИ озвучил Денис Денисов, эксперт по международным конфликтам.

Аналитик отметил, что объявление после инцидента в Керченском проливе военного положения на Украине не позволило президенту Петру Порошенко решить проблему выборов, поскольку режим ввели только на один месяц. Денисов предрек, что киевские власти перед Новым годом предпримут действия, направленные на продление действия военного положения. Эксперт заявил в интервью «Царьграду», что от руководства соседнего государства следует ждать любых провокаций, в том числе террористического характера. Денис Денисов не исключил, что их жертвой могут стать украинские граждане.

Ранее в среду сообщалось, что отечественные СМИ рассказали о срыве плана Порошенко по отмене президентских выборов.