Крымский вице-спикер: ВСУ должны ответить за нарушение российской границы

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в среду, 28 ноября, заявил, что задержанные в Керченском проливе украинские военнослужащие должны ответить перед законом за нарушение границы России.

Фикс отметил, что каждое государство имеет право самостоятельно устанавливать правила прохождения своих границ. Политик призвал всех недовольных указать, какой именно закон нарушила РФ, не пропустив "наглецов и хамов". Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на вице-спикера крымского парламента, в настоящий момент все говорит о том, что российская сторона поступила в данной ситуации правильно и справедливо.

По словам Ефима Фикса, украинские моряки обязаны ответить перед законом за свои действия, чтобы это стало наукой для других любителей "поживиться за чужой счет".