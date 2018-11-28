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Сенатор: у РФ нет ни единого повода для вступления в войну с Украиной
28 ноября 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что у России нет ни единого повода для вступления в войну с Украиной, несмотря на заявления украинского лидера Петра Порошенко.
По словам политика, Киев в настоящий момент пытается создать миф о российской агрессии и конвертировать его во внутриполитические дивиденды, передает РИА "Новости".
Олег Морозов также подчеркнул, что Москва в свою очередь абсолютно не заинтересована в нагнетании обстановки. Сенатор заметил, что для Российской Федерации нет не только поводов для войны, но и каких-либо геополитических выгод от подобных действий.
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