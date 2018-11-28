Госпитализированные в Крыму украинские моряки находятся в стабильном состоянии

В среду, 28 ноября, известно, что трое раненых военных ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение государственной границы, по-прежнему находятся в больнице Керчи.

В медицинском учреждении отметили, что состояние всех моряков является стабильным, ухудшений не наблюдается, передает сегодня ТАСС.

Напомним, 25 ноября, за нарушение государственной границы РФ в районе Керченского пролива были задержаны 24 украинских моряка. Все они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы".