Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, политолог Юрий Рогулев в среду, 28 ноября, оценил обещание американского госсекретаря Майка Помпео об оказании украинской стороне "полной поддержки".

Рогулев отметил, что Украина является "клиентом" Соединенных Штатов Америки, которого необходимо поддерживать, иначе он "отколется". Поэтому соответствующее обещание Помпео является абсолютно логичным и удивляться таким заявлениям не стоит, передает RT слова госсекретаря.

Эксперт, однако, заметил, что никакой помощи, кроме политической, Вашингтон не станет оказывать Киеву. В частности, о военной помощи не может идти речи.