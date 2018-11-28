Эксперт предрек досрочные выборы в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предотвратил развал правящей коалиции и роспуск кнессета, но ему не удастся избежать досрочных выборов, считает известный политолог Давид Эйдельман. Министр обороны Израиля заявил, что покидает свой пост

На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку, заявив о разногласиях по ряду вопросов с премьер-министром страны. Либерман вместе со своей партией «Наш дом Израиль» перешел в оппозицию, что спровоцировало коалиционный кризис в правительстве. Теперь у Нетаньяху лишь минимальное большинство в кнессете – 61 мандат из 120.

«Нетаньяху надо отсрочить время выборов хотя бы на полгода, когда в обществе наступит хотя бы некоторое затишье после нынешнего кризиса. Если к этому времени премьер сможет получить электоральное большинство для своей партии, он попытается провести досрочные выборы в мае будущего года», - озвучил свой прогноз Давид Эйдельман.

Помимо поста премьер-министра, Нетаньяху сейчас возглавляет еще четыре министерства – иностранных дел, здравоохранения, обороны и интеграции. Эта непростая ситуация приводит к тому, что один человек призван решать огромный круг вопросов, приводит мнение эксперта РИА Новости.