Эксперт предрек досрочные выборы в Израиле
28 ноября 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предотвратил развал правящей коалиции и роспуск кнессета, но ему не удастся избежать досрочных выборов, считает известный политолог Давид Эйдельман.
На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку, заявив о разногласиях по ряду вопросов с премьер-министром страны. Либерман вместе со своей партией «Наш дом Израиль» перешел в оппозицию, что спровоцировало коалиционный кризис в правительстве. Теперь у Нетаньяху лишь минимальное большинство в кнессете – 61 мандат из 120.
«Нетаньяху надо отсрочить время выборов хотя бы на полгода, когда в обществе наступит хотя бы некоторое затишье после нынешнего кризиса. Если к этому времени премьер сможет получить электоральное большинство для своей партии, он попытается провести досрочные выборы в мае будущего года», - озвучил свой прогноз Давид Эйдельман.
Помимо поста премьер-министра, Нетаньяху сейчас возглавляет еще четыре министерства – иностранных дел, здравоохранения, обороны и интеграции. Эта непростая ситуация приводит к тому, что один человек призван решать огромный круг вопросов, приводит мнение эксперта РИА Новости.