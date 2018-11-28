В Госдуме заявили, что Порошенко запугивает украинцев словами о войне с РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в среду, 28 ноября, заявил, что украинский лидер Петр Порошенко запугивает население своей страны словами о войне с Российской Федерацией.

По мнению политика, заявление Порошенко о "полномасштабной войне" с Россией – это провокация, которая является также попыткой убедить западные страны в том, что у Москвы есть агрессивные планы.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Железняка, целью антироссийской кампании президента Украины является отчаянная попытка удержать власть. Он также отметил, что Порошенко "открыл ящик Пандоры" провокациями и введением военного положения в стране. Ответственность за последствия будут нести украинские власти, подчеркнул Сергей Железняк.