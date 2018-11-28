СМИ поведали о крахе плана Порошенко по отмене выборов из-за военного положения

План президента Украины Петра Порошенко по отмене выборов главы государства из-за военного положения потерпел крах. Такую точку зрения озвучили представители российских СМИ.

Корреспондент «Вестей ФМ» Владимир Синельников, прокомментировавший в эфире радиостанции последние события в соседней стране, отметил, что Порошенко рассчитывал на введение военного положения на два месяца на всей территории Украины. Это бы позволило отменить намеченные на март следующего года выборы, победить на которых у политика шансов нет.

Замысел президента сорвала Верховная Рада. Депутаты проголосовали за объявление военного положения только в десяти регионах и приняли документ, назначающий голосование на 31 марта.

По мнению Владимира Синельникова, Петр Порошенко потерпел оглушительное фиаско. В настоящее время можно констатировать, что политическая карьера действующего украинского лидера закончена, добавил журналист.